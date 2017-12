MONTE DI PROCIDA – Si chiama “Onda sul Natale” la rassegna organizzata a Monte di Procida, nello splendido scenario di Acquamorta, dal 18 Dicembre al 7 Gennaio 2018, da un gruppo di associazioni (Gli amici del gozzo, Domitia Bike e Dani Eventi) in collaborazione con l’amministrazione comunale, che prevede, in un suggestivo villaggio creato ad hoc, l’allestimento di una pista di pattinaggio (ecologica), una serie di giostre e attrazioni, un’area food e molti mercatini che espongono i prodotti tipici del territorio e dell’artigianato. Ogni sabato per tre settimane ci saranno tre serate speciali di musica live presentate da Mino Monelli, con musicisti noti e talenti locali. Nei week end il villaggio è aperto anche di mattina.

RIVALUTARE ACQUAMORTA – «Si tratta di un evento fortemente voluto. – Ha dichiarato l’Assessore Vincenzo Scotto di Santolo, nominato lo scorso Ottobre, con deleghe ad Acquamorta, Portualità e spiagge, Centri sociali, Cimitero e Trasporti marittimi – Tentiamo di rivalutare Acquamorta che in genere è vissuta solo d’estate, creando un villaggio accessibile a tutti, dai più piccoli ai più grandi».

IL VILLAGGIO – La rassegna ha richiamato numerose persone, dai ragazzi che si dilettano a pattinare, ai bambini che si divertono sulle giostrine, agli avventori dei mercatini, fino ai più grandi che degustano le specialità culinarie curate dai membri degli Amici del Gozzo, passando per famiglie e coppiette che passeggiano tra le luci d’artista e le tipiche barche a vela latina debitamente illuminate a festa.

LE PAROLE DEL SINDACO – «C’è stata una grande sinergia tra l’amministrazione e le associazioni. – Ha dichiarato il Sindaco Pugliese – Questa sinergia va in un’unica direzione che per me è il senso di questa rassegna. Ritrovarci come comunità. In un periodo in cui tutti siamo distratti dagli smartphone, ritrovare il senso di stare insieme e di dialogare».