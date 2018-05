NAPOLI – Venerdì 11 maggio, alle 11.00, Piazza Santa Maria La Nova a Napoli diventerà palcoscenico di “Musicanti ‘mmiezz ‘a via”, una conferenza stampa ma anche un incontro con la città per presentare, in maniera originale e coinvolgente, “Musicanti” un’opera prima – oltre il musical – con le canzoni di Pino Daniele. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e la Municipalità II. All’incontro saranno presenti il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele, il Presidente della Municipalità II Francesco Chirico, il direttore artistico di “Musicanti” Fabio Massimo Colasanti, il produttore Sergio De Angelis e il regista Bruno Oliviero.

L’EVENTO – La performance spin-off “Musicanti ‘Mmiezzo ‘a via” – che anticiperà la conferenza stampa, è ispirata al teatro d’avanguardia e alle proteste degli anni ’70 e per questo filologicamente in linea con lo spettacolo “Musicanti”. Si svolgerà in ‘mmiezzo ‘a via, nei luoghi di Pino Daniele, per arrivare a comunicare con lo spettatore in un gioco tra realtà e finzione in cui il coinvolgimento diventa diretto e attivo, come solo a Napoli può accadere ancora oggi. Una storia originale scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, realizzata e fortemente voluta dalla società di produzione Ingenius Srl, con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti. Appuntamento in Piazza Santa Maria La Nova con cast, registi, produttori per scoprire la grande bellezza di quello che arriverà sui palcoscenici italiani.