ISCHIA – E’ prevista per domani 27 luglio alle ore 10.30 presso l’ospedale Rizzoli di Ischia sito in via Fundera 2 a Lacco Ameno la cerimonia di presentazione del nuovo Mammografo Digitale che la Fondazione Ingegner Salvatore Leonessa ha donato all’ASL. La strumentazione – del valore di circa 140.000 Euro – permetterà una più accurata attività di prevenzione del tumore alla mammella, andando a sostituire la vecchia apparecchiatura di tipo analogico. Al termine della cerimonia, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord Antonio d’Amore visiterà i locali del Pronto Soccorso presso cui è stata allestita la nuova Osservazione Breve Intensiva, avviata lo scorso giugno.