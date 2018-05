POZZUOLI – Le nuove tecnologie applicate nelle aziende, politiche attive per il lavoro e la centralità del ruolo dei dottori commercialisti. Sono i tre temi al centro del dibattito organizzato per martedì 29 maggio presso la sala convegni delle “Terme Stufe di Nerone” a Bacoli. L’evento ha quale finalità quella di illustrare le tematiche dell’innovazione come strumento per la crescita delle imprese. Il parterre qualificato di relatori intende offrire un’opportunità di confronto con i dottori commercialisti quali testimoni privilegiati della conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale. Al convegno, organizzato dall’agenzia per il lavoro di Pozzuoli Gesfor Srl, parteciperanno tra gli altri l’Assessore al Lavoro e Risorse Umane della Regione Campania Sonia Palmieri; il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia; il Presidente dell’ordine dei commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta; il Presidente dell’Associazione Commercialisti Flegrei Paolo Ismeno; il Capo dell’Ispettorato del Lavoro Interregionale Sud Renato Pingue. La partecipazione all’evento, che avrà inizio alle ore 15, attribuirà fino a 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione, validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.

GLI INTERVENTI – Nel corso della giornata interverranno: Giuseppe Cantisano – Capo dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli “I nuovi tirocini extra-curriculari”; Matilde Marandola – Presidente A.I.D.P. “Persone nelle organizzazioni: approcci, sistemi e strumenti”; Alessandro Iazzetti – Sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli – Vice presidente Commissione tributaria Regionale della Campania “L’impresa virtuosa e la responsabilità amministrativa: Strumenti giuridici ed organizzativi per l’applicazione del modello D.Lgs. 231/2001”; Salvatore Vigorini – Presidente dell’associazione INCONTRA “L’impatto nel mercato del lavoro dell’industria 4.0”; Mario Moioli – Coordinatore Nazionale Promozione e Sviluppo FonARCom “Come salvare il lavoro: il ruolo della formazione”; Nunzio Nicola Costagliola – Esperto Mercato Lavoro – Gesfor s.r.l “Le politiche attive per il lavoro come strumento per la crescita delle imprese”; Antonio Alfè – Presidente Commissione Lavoro e previdenza ODCEC Napoli “Gli incentivi fiscali e gli investimenti per le imprese”: Sunny De Vita – Psicologa Psicoterapeuta dell’associazione No Stress “Tecnostress: Un rischio da non sottovalutare”