CAMPI FLEGREI – Nuova forte scossa in Molise, sempre in provincia di Campobasso ma questa volta di grado 5.2 della scala Richter e più superficiale rispetto a quella di due giorni fa, secondo quanto riporta l’IGV. Anche questa volta è stata percepita in maniera netta nei Campi Flegrei e nel resto della Regione Campania. Il sisma si è verificato alle ore 20.19. Non si registrano danni nell’area Flegrea.