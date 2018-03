TORRE DEL GRECO – Ciro Vallo, pregiudicato di 27 anni, nella notte, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. “Torre del Greco”. Il giovane è stato intercettato, alla guida di un’autovettura, mentre percorreva nel senso opposto di marcia Via Cupa Camaldoli, recentemente teatro di furti in abitazione. I poliziotti, al sopraggiungere dell’autovettura condotta dal 27enne, una Volkswagen Polo, all’interno della quale vi era anche un passeggero, si sono posizionati con la Volante in maniera trasversale alla carreggiata, bloccando così il passaggio. Nonostante gli fosse stato imposto l’Alt, il 27enne, pur di fuggire, non ha esitato ad urtare la Volante danneggiandola. L’autovettura veniva prontamente inseguita e bloccata in Piazza Palomba. Il passeggero riusciva a scappare a piedi mentre il 27enne, che registra precedenti per rapina ed altro, è stato bloccato ed arrestato. Vallo giustificava la sua fuga, dichiarando che era privo del titolo di guida. Il 27enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, perché responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, in attesa d’esser processato, avendo chiesto i termini a difesa.