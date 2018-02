POZZUOLI – Nevica da oltre due ore nei Campi Flegrei. Diversi centimetri di neve ricoprono strade e abitazioni. Le temperature sono sotto lo zero, chiuse tutte le scuole a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Auto ferme a causa della presenza di ghiaccio in strada. Un evento insolito per la zona flegrea che dalle prime ore dl mattino viene immortalato dai residenti. Innevato anche il lungomare di via Napoli. Di seguito vi proponiamo una galleria di foto realizzate dai nostri lettori.

LE FOTO