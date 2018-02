POZZUOLI – In considerazione della permanenza di temperature anomale, per le quali sono rese possibili gelate notturne e formazioni di lastre di ghiaccio sulle strade cittadine, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio 2018, la chiusura delle scuole della città di ogni ordine e grado. Le temperature anomale, ancora in calo e per le quali sono previste ulteriori gelate e formazioni di lastre di ghiaccio sulle strade cittadine, potrebbero causare problemi alla circolazione.