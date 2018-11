BACOLI – Si rinnova anche quest’anno, a Bacoli, l’appuntamento con l’iniziativa “Natale in Corso”. I mercatini affolleranno nuovamente il cuore della cittadina flegrea in vista delle festività ormai alle porte. L’appuntamento è stato messo in calendario a partire da sabato (primo dicembre ndr) fino al giorno della Vigilia di Natale. Le casette in legno saranno allestite lungo le arterie di via Roma, via De Rosa e via Ercole. Luci e colori faranno da cornice all’evento.

REGALI E GASTRONOMIA – I visitatori potranno passeggiare e acquistare regali originali, oggetti di artigianato e degustare prodotti tipici della gastronomia locale. A muovere i fili della manifestazione è l’associazione “Bacoli in Corso” che punta allo sviluppo e alla crescita del centro storico della città.