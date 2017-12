CAMPI FLEGREI – Si aggiudica il concorso fotografico “Fotografa le bellezze della tua città” lo scatto realizzato da Marco Carotenuto con un panorama dalla spiaggia di Miseno/Miliscola. “Un classico panorama al crepuscolo del mare, scattata e inquadrata bene, luci e colori eccezionali, scelta di proporzione tra cielo e mare ottima”. Secondo classificato Vincenzo Percuoco con il taglio del pesce a Pozzuoli, terza posizione ex aequo Cristian Coppola con il pontile di Torregaveta e Fricky con il bambino sul porto di Pozzuoli. In totale gli scatti giunti alla nostra redazione sono stati 76.

IL CONCORSO – Il premio, finalizzato alla promozione e valorizzazione dei Campi Flegrei, è stato organizzato da Cronaca Flegrea. Dalle ore 12 di mercoledì 27 dicembre i quattro vincitori potranno ritirare il premio presso la redazione in via Cosenza n.6 a Pozzuoli (previa comunicazione al 3292421606). Le foto giunte alla nostra redazione faranno parte di un format natalizio che sarà pubblicato sul quotidiano online Cronaca Flegrea e saranno tutte pubblicate in un libro che sarà realizzato da “Allianz-Di Bonito Assicura”, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico dei Campi Flegrei.

LE FOTO