POZZUOLI – Il giorno 19 gennaio è nata a Pozzuoli l’associazione socio culturale “Ultima Voce”. L’associazione nasce dall’unione delle forze messe in campo e dall’entusiasmo di giovani dediti alla promozione e alla divulgazione culturale, in ambito nazionale, ma con particolare attenzione alle comunità locali. L’associazione, attraverso anche lo strumento del web e del sito www.ultimavoce.it, si prefigge di dare “Voce agli Ultimi”.

LA MISSION – Una cultura che nasce dalla base e diventa viatico per le classi meno abbienti. Ultima Voce ha un progetto ambizioso: “Promuovere lo sviluppo integrale delle persone appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione, in sociale, agendo sul territorio della realtà locale e nazionale; favorire la collaborazione con altri enti e/o associazioni che condividono le medesime finalità istituzionali: incoraggiare la popolazione ad avvicinarsi alla cultura attraverso la valorizzazione delle forze locali”. A proposito del progetto, il founder e presidente dell’associazione, Andrea Umbrello dichiara: «Ultima Voce nasce dal faticoso tentativo di dare voce agli ultimi, una mission difficile ma fondamentale se si valuta che nella maggior parte dei casi la stessa voce degli ultimi accomuna l’intero tessuto sociale in cui viviamo. Gli “ultimi” sono i disagiati e i discriminati che si ritrovano ad affrontare quell’insieme di problematiche che troppo spesso vengono ignorati dalla collettività. Non è un caso se il nostro primo intervento, risalente ormai a ben 2 anni fa, riguardi l’omosessualità. Ci scontramo quotidianamente con spaccati di vita che riguardano la discriminazione etnica e religiosa, la delicata condizione femminile e quell’insieme di limiti culturali che devono necessariamente essere superati per una società caratterizzata dall’interconnessione di valori benevoli».

POTENZIALITA’ – Si è dedicato con cura e attenzione all’intero progetto, rappresentando un punto di riferimento determinante per la costituzione della novella associazione, il Dottor Paolo Ismeno, Presidente dell’Associazione dei commercialisti flegrei: «Ultima Voce è una novità assoluta, che spinta da entusiasmo coinvolgente ha le potenzialità e le energie giuste per proporsi come canale di primaria importanza per la promozione del territorio e delle realtà locali. Rappresenterà un valore aggiunto a livello della comunicazione e delle attività socio culturali di questa città».