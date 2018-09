MONTE DI PROCIDA – Problemi per la raccolta del vetro sul territorio di Monte di Procida. Sospeso, infatti, per la giornata di oggi il ritiro del materiale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Pugliese, prova a fare chiarezza con un avviso rivolto alla cittadinanza: «A causa del blocco dei conferimenti presso gli impianti del consorzio Coreve per gravi criticità è sospesa la raccolta del vetro, che pertanto domani (oggi ndr) non sarà ritirato. Confidando nella massima collaborazione di cittadini ed utenti, si conferma sin da ora l’impegno al superamento di questa difficile situazione. Gli uffici comunali preposti provvederanno a fornire aggiornamenti in merito». Un disagio già denunciato lo scorso anno e che ha coinvolto il Centro-Sud. Coreve segnalò, infatti, un’impasse burocratica che avrebbe creato problemi di decoro e di ordine pubblico in molte città del Centro-Sud, Roma compresa.