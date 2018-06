MONTE DI PROCIDA – Arrivano le telecamere per la videosorveglianza a Monte di Procida. A renderlo noto è il sindaco Peppe Pugliese, al termine dell’incontro avvenuto ieri mattina con il Prefetto di Napoli Carmela Pagano, durante il quale è stato sottoscritto il “Patto per la Sicurezza”. Il progetto prevede l’installazione di nuove telecamere in diversi punti sensibili del territorio come Cappella Torregaveta ed Acquamorta. «Il nostro obiettivo -spiega Pugliese- è quello di rendere il paese sempre più sicuro e libero da furti ed atti di vandalismo. Voglio evidenziare che proprio in questi giorni, come avrete avuto modo di notare, stiamo già installando telecamere in diverse zone sensibili migliorando gli standard di controllo e sicurezza.»