MONTE DI PROCIDA – Nascondeva panetti di hashish nel vano motore Francesco Verderosa, 31enne di Monte di Procida arrestato a Marano. Perquisendo una Lancia Y fermata per un controllo lungo via San Rocco, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Marano hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 980 grammi e 500 euro in contante: la droga era nascosta nel vano motore. Il conducente dell’utilitaria, Francesco Verderosa, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio e, dopo le formalità, tradotto in carcere.