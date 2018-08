MONTE DI PROCIDA – Inizia domani il Ferragosto montese, la kermesse organizzata da EventItalia che terminerà il 16 agosto. Tre giorni densi di appuntamenti: si parte in piazza XXVII Gennaio con Andrea Sannino e la tappa del tour 2018 “Abbracciame”, artista da sold out, che nel 2017 con il suo singolo “Abbracciame” è stato per 12 mesi al primo posto o sempre nel podio della speciale classifica Spotify “Sound of Naples” – Top 100 della musica più ascoltata a Napoli, raggiungendo oltre due milioni di visualizzazioni web. Martedì, ospite della serata è il comico Peppe Iodice.

FERRAGOSTO – Il programma prosegue mercoledì 15 con Enzo Avitabile & i Bottari di Portico con il “Lotto Infinito Tour”; la musica di Avitabile promuove la tradizione meridionale a livello internazionale con la musica dei tamburi scelta nelle feste religiose, della zeza, della pastelessa e della tarantella. L’artista è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo e dei successi del 2017, anno in cui Avitabile ha vinto due David di Donatello, alla 61esima edizione: uno come Miglior Musicista e l’altro per la Migliore Canzone vincendo il Nastro d’Argento 2017 per la sezione Colonna Sonora.

I FUOCHI – L’ultimo evento è costituito dai “Fuochi dell’Assunta”, uno spettacolo pirotecnico molto attesto offerto dai Campioni Mondiali dei fuochi artificiali della Vip Vaccalluzzo. Con la kermesse 2018, che si svolge con il patrocinio del Comune di Monte di Procida, si celebra il decimo anno nell’organizzazione da parte di EventItalia, diretta e fondata da Salvio Pietroluongo. La tre giorni, il cui programma è condiviso dal sindaco Giuseppe Pugliese, si avvale della sinergia con aziende partner nazionali ed internazionali, in particolare con quelle americane legate a Monte di Procida.