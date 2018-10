MONTE DI PROCIDA – «Le condizioni meteo sembrano in lieve miglioramento,tuttavia ribadisco l’invito a tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a limitare ogni spostamento, uscite di casa solo se strettamente necessario.Siamo al lavoro per consentire di nuovo la circolazione in alcune strade e per porre rimedio agli ingenti danni causati dalle fortissime raffiche di vento su tutto il territorio comunale. Ho dato mandato agli uffici di predisporre apposita ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado soprattutto per consentire di verificare e ripristinare la piena efficienza delle strade e la sicurezza degli edifici scolastici». Lo ha detto il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese.