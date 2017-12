MONTE DI PROCIDA – Tombolata Show al Pala Pippo Coppola. L’evento è previsto per martedì 26 Dicembre alle 20.30. In palio per i vincitori fantastici premi: stufa alogena per chi conseguirà l’ambo, sound barr per il terno, cesto natalizio per la quaterna e una televisione per i vincitori della cinquina, infine chi farà tombola si aggiudicherà un soggiorno per due persone. Per partecipare è necessario acquistare una cartella al negozio di giocattoli “Hakuna Matata” oppure alla cartoleria “Sc Non Solo Scuola”.

IL SOGNO – Durante la Tombolata Show si svolgerà il concorso “Il Sogno”, otto promesse spose residenti nel territorio flegreo sfileranno e il pubblico decreterà la vincitrice. La sposa vincente avrà come premio una luna di miele di sette giorni in un residence nel Salento. Il concorso, iniziato a fine Novembre, è stato organizzato dall’associazione Vivi l’Estate. La prima parte della gara si svolge sul web, sulla pagina Facebook di Vivi l’Estate è stato pubblicato l’album contenente le foto delle promesse spose, quella con più like vince questa prima fase della selezione. Si potrà votare fino al 24 Dicembre. La seconda parte del concorso si svolgerà il 26 al Pala Pippo Coppola, qui le spose saranno votate dal pubblico e da una giuria di esperti. Le tre classifiche (web, pubblico e giuria) decreteranno la vincitrice.