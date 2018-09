MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida, in occasione della giornata mondiale della Festa dei nonni del 2 ottobre, facendosi interprete di un sentimento di stima da parte della comunità, promulga un premio per i nonni montesi che si distinguono per l’impegno, l’aiuto e l’interesse che mostrano per il nostro territorio. La premiazione avrà luogo il 2 ottobre, dalle ore 19, presso il Laboratorio delle Arti di via Torrione. La serata, da non perdere, sarà arricchita da vari momenti di intrattenimento, che coinvolgeranno grandi e piccini. Verranno premiati con un riconoscimento, dai rappresentanti istituzionali, quelli che sono un po’ “i nonni di tutti noi”, segnalati nei giorni scorsi presso l’Ente. Il concorso “Nonno Sociale 2018” rappresenta un’opportunità per esprimere riconoscenza alle persone che da anni si dedicano alla comunità, senza ricevere nulla in cambio.