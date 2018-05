MONTE DI PROCIDA – Riceviamo e pubblichiamo dal comune di Monte di Procida un comunicato stampa in merito allo stato della passeggiata di Torrefumo.

LA SMENTITA – Negli ultimi giorni, sono pervenute sul web alcune segnalazioni, che denunciano uno stato di abbandono e degrado per la passeggiata di Torrefumo, in località Acquamorta. L’Amministrazione intende assolutamente smentire le accuse, meramente strumentali, di negligenza ed incuria e respinge categoricamente la descrizione del luogo come abbandonato a se stesso: Torrefumo gode di ottime condizioni e cure costanti, anche se, chiaramente, non è nel nostro potere la disposizione del comportamento civile dell’utente. L’attenzione al diserbamento dell’area non è mai stata più costante di quanto non sia sotto l’operato dell’Amministrazione attuale, che da sempre provvede alla cura del verde nella zona.

TURISMO – Ne costituisce -si legge ancora nel comunicato- prova il forte afflusso di turisti e visitatori nei giorni pasquetta, 25 aprile e 1° maggio, nonché la presenza di frequentatori abituali tutti i giorni della settimana. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il dialogo tra questa Amministrazione e l’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) resta continuo, al fine di migliorare il monitoraggio e la sicurezza ambientale del luogo. I cittadini ricorderanno, inoltre, che l’area in questione era già stata oggetto negli anni passati, sotto l’amministrazione di Pippo Coppola, di un progetto di ingegneria ambientale, volto al risanamento ed al recupero dell’area, a partire dall’utilizzo dei materiali ivi presenti per la funzionalizzazione e la fruizione della stessa come passeggiata ed area pubblica. Ad ogni modo, l’attività di monitoraggio dell’area ci consente di essere più che certi del buono stato della passeggiata e, in ogni caso, garantiamo che verrà posto rimedio a qualsiasi seria problematica ambientale si presenti.