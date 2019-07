MONTE DI PROCIDA – Immagini che lasciano basiti arrivano da Acquamorta, dove una grossa quantità di melma è finita in mare. Bolle e schiuma gialla hanno invaso in mattinata lo specchio d’acqua antistante la suggestiva località montese, alimentando l’indignazione di tanti: testimoni oculari e utenti che su Facebook hanno commentato con incredulità le foto e i video. Sul posto si è recato di persona anche il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese. Si indaga per capire le cause che hanno provocato la fuoriuscita di melma.

Foto di Paco Smart 1 di 2