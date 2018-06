MONTE DI PROCIDA – Giovedì 21 giugno al Nun Vac e’ Press Tour – presentazione alla stampa della XIII edizione di Malazè, l’evento enoarcheogastronomico dei Campi Flegrei che si terrà a settembre. Quest’anno il tema del Press Tour è “La Poesia del Tramonto a Monte di Procida”.

IL PROGRAMMA – Appuntamento alle ore 16,30 alla Casa Comunale Monte di Procida in via Panoramica, 10. Saluto del sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese e presentazione della XIII edizione di Malazè a cura di Rosario Mattera. Segue visita al vigneto “anfiteatro” delle Cantine del Mare e degustazione dei vini e dei prodotti dell’azienda agricola; visita guidata alla Falesia di Torrefumo con il geologo Pierluigi Musto e la guida turistica Monica Carannante. Si prosegue, quindi al La Playa Tapas bar, il bar del tramonto al piazzale VII Luglio ad Acquamorta. Letture di liriche del poeta Michele Sovente. Degustazione dei Vini del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e pizze fritte di Diego Vitagliano con il pomodoro dell’Associazione pomodoro cannellino dei Campi Flegrei, Agriturismo Don Salvatore, Kuma 65, Abraxas, Azienda agricola la Sibilla. In serata Festa Europea della Musica: “Capitan Capitone ed i Fratelli della Costa”, alias Daniele Sepe con Andrea Tartaglia, Roberto Colella, Sara Sgueglia, Tommy De Paola, Davide Afzal e Pasquale De Paola, Alessandro Marlando.