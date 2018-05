POZZUOLI – La città di Pozzuoli verso una mobilità sostenibile: “utilizziamo una parte dei fondi stanziati dal Comune per le progettazioni, per realizzare lo studio di fattibilità di percorsi ciclo pedonali a Pozzuoli, utilizzando la short list; questo rappresenterebbe un primo passo concreto verso l’obiettivo dello sviluppo della mobilità sostenibile e ciclistica anche a Pozzuoli, come già avviene in altre parti d’Italia”. È la dichiarazione dei rappresentanti dell’associazione “Percorsi Cumani” all’indomani del consiglio comunale del 27 aprile 2018.

IL PROGRAMMA – E’ stato infatti inserito nel documento unico di programmazione, tra gli obiettivi strategici, quello di favorire la mobilità ciclistica lungo la linea di costa e il collegamento Monteruscello-Pozzuoli centro, attraverso Rione Toiano. E’ stata riconosciuta la necessità di costituire una Consulta per la mobilità ciclistica che possa essere il luogo operativo e concreto in cui costruire e progettare insieme – cittadini, istituzioni e imprenditori- un futuro sostenibile per la mobilità a Pozzuoli. Il progetto Percorsi Cumani è già parte della proposta di Piano regionale della mobilità ciclistica predisposto dall’associazione nazionale FIAB-onlus Napoli e risulta inserito nel percorso Eurovelo7-Ciclovie del sole.