MONTE DI PROCIDA – Miss Italia fa tappa nel piccolo comune dei Campi Flegrei. Venerdì 10 agosto, a partire dalle 20, nella splendida cornice della Marina di Acquamorta, ragazze provenienti da tutta la provincia di Napoli concorreranno per indossare la preziosa corona. Al termine della serata, che prevede anche uno spettacolo con moda, musica e danza, la giuria fascerà le sei concorrenti che passeranno alla fase regionale. L’evento, realizzato dall’associazione di volontariato “Oltre il meglio”, in collaborazione con il Comune di Monte di Procida e Antonio Contaldo, esclusivista unico di casa Mirigliani per la Campania, è l’appuntamento catalizzatore del format televisivo “Le bellezze del tuo Comune e…Miss Italia”.

L’EVENTO – Il progetto di promozione e marketing territoriale, inaugurato presso il ristorante “Zi Teresa” con il patrocinio del Comune di Napoli, arriva nella “terrazza” dei Campi Flegrei dopo aver fatto tappa a Secondigliano, Aversa, Cercola, Nola e Marano. L’accesso all’area di Acquamorta sarà libero, ma per l’occasione sarà possibile anche usufruire di un servizio navetta gratuito, messo a disposizione dal Comune di Monte di Procida, che partirà dalla Casa Comunale in via Panoramica, dove sarà possibile parcheggiare l’auto, con fermate in piazza XXVII Gennaio e in via Torrione.