VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio L.T., un 43enne incensurato di Castel Volturno. Durante una perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana che aveva nascosto in giardino tra casse di legno e contenitori di plastica; addosso, inoltre, aveva 100 euro in contante. L’uomo sarà giudicato con rito direttissimo presso il tribunale di Santa maria Capua Vetere.