MUGNANO – I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Marano di Napoli hanno arrestato Luigi Cesaro, un 20enne già noto alle Forze dell’ordine sorpreso a bordo di una 600 in sosta sul corso Europa. A seguito di perquisizioni, personale e veicolare, l’hanno trovato in possesso di 17 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi e di 144 euro in banconote e monete di vario taglio. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.