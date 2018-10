GIUGLIANO – Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Giugliano hanno eseguito, nella serata di ieri, dei servizi di controllo del territorio in vico Giuglianiello, per contrastare i fenomeni dell’immigrazione clandestina. I poliziotti del commissariato collaborati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della polizia locale del Comune di Giugliano hanno eseguito una decina di perquisizioni domiciliari, hanno identificato oltre quaranta persone di cui ventotto pregiudicati; durante i controlli effettuati a diversi appartamenti presenti in alcuni stabili, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per furto di energia elettrica. Sono tuttora in corso da parte della polizia e della polizia locale verifiche per accertare il rispetto della normativa sull’edilizia e della normativa sull’antiterrorismo in relazione alle cessioni di fabbricato.