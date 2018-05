POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla direzione Inps di Pozzuoli.

LA RICHIESTA – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n°55 indirizzo PEC [email protected]t – è interessata alla locazione di un immobile, o porzione d’immobile, ove ubicare la propria Filiale Metropolitana nell’ambito del territorio del Comune di Pozzuoli. Copia completa dell’Avviso, nonché i relativi allegati, sono disponibili sul sito www.inps.it (sezione: Avvisi, bandi e fatturazione/Gare/Ricerca di immobili). Si consiglia di consultare periodicamente tale pagina web, dove potranno essere inserite rettifiche o integrazioni al presente avviso

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE – Superficie netta complessiva utilizzabile ad ufficio di 2500 mq. circa, e suddivisa indicativamente in: Uffici ed Ambulatori: mq 2000 Attrezzabili con n°100 postazioni di lavoro cablate; Archivi: mq 500. Come riportato nell’Avviso pubblicato sul sito dell’INPS, il plico contenente la documentazione con la proposta di locazione di immobile per la Filiale Metropolitana Inps di Pozzuoli, dovrà pervenire alla Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli – Team Patrimonio Strumentale – Via Alcide De Gasperi n 55 – CAP 80133 NAPOLI – entro e non oltre il giorno 31 maggio 2018.

INFORMAZIONI – Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a INPS Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, n°55 – Tel. 08175456120 – Referente: dott.ssa Vittoria Romeo

PEC: [email protected]t