LICOLA – I carabinieri della stazione di Varcaturo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentata estorsione, lesione personale aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo un imprenditore 40enne del posto. I militari, allertati dal 112, hanno trovato in via Licola mare un cittadino extracomunitario di 55 anni ferito alla gamba da colpi di arma da fuoco. La vittima è stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario all’ospedale di Pozzuoli. Lì ha riferito ai carabinieri cosa fosse accaduto: aveva avuto l’ennesima discussione con il suo ex datore di lavoro per prestazioni ancora non pagate e perché non era mai stato regolarizzato. L’imprenditore a quel punto aveva esploso alcuni colpi di pistola colpendolo due volte alla gamba.

IN CARCERE – I carabinieri, supportati dai colleghi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, hanno rinvenuto due bossoli sul luogo della sparatoria e arrestato il responsabile. Dalle indagini dei carabinieri è emerso anche che l’imprenditore aveva già minacciato il suo ex dipendente perché voleva obbligarlo a ritirare una vertenza sindacale presentata in passato. Il 55enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura di tibia e femore. Il fermato è stato portato in carcere.