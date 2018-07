LICOLA – Una delle peggiori strade dell’area flegrea-giuglianese per la prima volta “vede” la luce. Dopo anni di proteste da parte di residenti e automobilisti finalmente via Domitiana ha un impianto di illuminazione pubblica. In questi giorni, infatti, è in fase di ultimazione la messa in opera e l’accensione dei pali dell’illuminazione lungo il tratto tra Licola e Varcaturo, spesso teatro di gravi incidenti e da sempre terra di prostituzione e degrado.