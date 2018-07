LICOLA – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato a Licola per furto aggravato in concorso il 18enne Seferovic Brendo e il 28enne Zdravko Sulejmnovic, entrambi domiciliati nel campo sulla circumvallazione esterna. Sono stati bloccati insieme a un 14enne a bordo di una Opel, immediatamente dopo aver consumato furto all’interno di una azienda agricola di via Madonna del Pantano, proprietà di un 36enne, portando via l’impianto di irrigazione con tutte le batterie. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento della refurtiva, valore circa 5.000 euro, che è stata restituita al proprietario. Nel corso di successivi accertamenti è stato accertato che i 3 erano stati protagonisti di altri 2 furti ai danni di altrettante aziende agricole, uno dei quali tentato, e che avevano predisposto un gancio traino per rubare un motore di drenaggio in grado di irrigare velocemente svariati ettari di terreno. Gli arrestati sono stati tradotti nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.