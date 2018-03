POZZUOLI NEL MONDO – « E’ fantastico vedere che le tradizioni della nostra città siano così tanto apprezzate all’estero -racconta soddisfatta Paola, che da anni con il suo lavoro dà lustro alla città di Pozzuoli – Da tre anni collaboro con un’agenzia fotografica, ho girato il reportage del palo di sapone per due anni consecutivi (2016-2017), le foto hanno riscosso un grande successo fin da subito che a livello nazionale italiano sono uscite su Panorama.it e poi sono finite in giro per il mondo su National Geographic e su altri giornali».