ROMA – L’Olympic Dream Cup giunge al termine per la sua prima giornata: la competizione di Taekwondo si sta svolgendo nel suggestivo scenario del Campo Nicola Pietrangeli del Foro Italico di Roma. Tanto agonismo e tanta competizione tra tutti gli Juniores e i cadetti in gara, che sono stati in grado di mettere in scena uno spettacolo unico per il pubblico a seguito. La competizione in questione, è una vetrina di grande spessore per gli atleti che vi partecipano ed è per questa sentita da tutte le Regioni rappresentate da questi giovani campioni. Domani ultima giornata di gare per la categoria degli Juniores e Senior. A brillare nell’Olympic Dream Cup è di certo la Polisportiva Pozzuoli del maestro Mario De Rosa, che sta partecipando alla competizione con tre atlete.

LA ATLETE PUTEOLANE – Miriana Tortorella, si è distinta nelle gare, pur non raccogliendo medaglie. Molto bene anche Antonietta Costantino che arriva terza alla Coppa Italia, dopo solo due anni di taekwondo. A brillare come sempre è la pluri campionessa italiana Anna Cuorvo che conquista l’oro. La stessa Cuorvo sarà impegnata con la nazionale italiana sia per partecipare ai Campionati del Mondo in Uzbekistan e agli europei in Lituania