POZZUOLI – Si terrà sabato 7 aprile (ore 10) l’incontro “Progettare oggi per generare domani” organizzato dal Progetto Policoro della Diocesi di Pozzuoli. Nella sede del Centro San Marco – in via Sacchini, 33 a Pozzuoli – insieme al vescovo, monsignor Gennaro Pascarella – parteciperanno Pietro Rufolo (animatore Progetto Policoro), Elda Illiano (animatrice Progetto Policoro), Tommaso Di Nardo (presidente di Aes e Giugliano Scuola d’Impresa), Ernesto De Nito e Gioacchino Acampora di Banca Etica, Fabio Borghese (docente di marketing e direttore del Laboratorio di Creactivitas), Antonio Prigiobbo (Na Startup), Mario Viglietti (associazione Cuori Puliti). Conclude monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli. Presenta Ciro Biondi, responsabile Ufficio Comunicazione della Caritas Diocesana di Pozzuoli. Saranno presenti i giovani che hanno partecipato al corso di formazione sulla creazione d’impresa promosso dal Progetto Policoro. L’incontro è organizzato dal Progetto Policoro, Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio per la Pastorale Giovanile, Caritas Diocesana di Pozzuoli e Giugliano Scuola d’Impresa.

GLI OBIETTIVI – Il convegno ha lo scopo di interfacciarsi sulla cultura d’impresa, andando ad analizzare l’impresa di oggi e quella di domani, l’impresa 4.0 ed le forme di finanziamento. Durante l’evento saranno presentate le idee imprenditoriali proposte dagli allievi del corso “Imprenditori si diventa” che si è svolto a Pozzuoli nei mesi scorsi. Il convegno ha l’obiettivo di programmare una seconda edizione del corso e nuove iniziative.