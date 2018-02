AGNANO – La pianificazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio presso lo Stadio San Paolo, valevole per il campionato di serie A, nella serata di ieri, ha consentito alla Polizia di Stato di arrestare un 40enne, del quartiere Vasto. Gli agenti, sia in divisa che in abiti civili, dislocati non solo nei pressi dello stadio, ma anche lungo le arterie cittadine che collegano ad esso, hanno attuato servizi idonei al fine di impedire disordini di ogni genere. In considerazione del notevole afflusso di tifosi laziali, prevalentemente giunti a bordo di autobus scortati dalla Polizia di Stato, sono state presidiate tutte quelle zone ritenute ad alta criticità.

PETARDO CONTRO BUS – Nel mentre era in transito uno dei tanti autobus, su cui viaggiava la tifoseria avversaria, gli agenti della sezione “Falchi” del Commissariato di Polizia “San Paolo”, in Via Agnano Astroni, hanno notato un individuo che, dopo aver lanciato un petardo contro il pullman, si dileguava in direzione dell’Ippodromo di Agnano. La deflagrazione del petardo, fortunatamente, non arrecava danni a persone o cose. Prontamente i poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo, un tifoso della Curva A, in possesso anche di biglietto per l’ingresso allo stadio, arrestandolo. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, domani sarà giudicato con rito per direttissima.