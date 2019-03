POZZUOLI – Giovedì 7 marzo, alle 10, presso l’Auditorium dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si terrà la “Prima Tavola Rotonda Internazionale per la Pace nel Mediterraneo – Situazione e Prospettive”, organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus (A.I.R.H.) e dal Distretto 2100 del Rotary International. Alla conferenza, moderata dal consigliere nazionale Ordine Giornalisti, il dottor Alessandro Sansoni, è prevista la partecipazione di relatori d’eccezione, riuniti per parlare della situazione nel Mediterraneo e delle attività che ciascuna delle proprie organizzazioni attua per giungere alla pace.

I RELATORI – Saranno presenti: il Presidente della Croce Rossa Internazionale ed Italina, avvocato Francesco Rocca; il Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi; il Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile; il Presidente Nazionale dell’A.I.R.H. Onlus, dottor Ilario Bortolan; il Governatore del Distretto 2100 del Rotary International, ingegnere Salvatore Ioveno. L’intervento conclusivo sarà tenuto dal Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia.