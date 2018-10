POZZUOLI – In occasione delle celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, domenica 4 novembre 2018 l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli aprirà le porte alla cittadinanza per mostrare le infrastrutture dell’Istituto e fornire una panoramica delle attività istituzionali dell’Aeronautica Militare e dell’Accademia in particolare. Una ricorrenza che quest’anno assume un ulteriore significato poiché si celebra anche il centenario della fine della prima guerra mondiale.

GLI INGRESSI – L’accesso sarà consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.30, durante il quale il pubblico potrà visitare le aule didattiche, in particolare la sala motori e la sala simulatori, i corridoi storici con i gagliardetti delle cinque generazioni dei corsi accademici, e la Cappella dell’Istituto. Nel corso della visita sarà possibile acquisire informazioni sul concorso pubblico per esami per l’accesso alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, sulla giornata tipo dell’allievo ufficiale, sulle attività didattiche, sportive e di formazione militare. Per i visitatori che giungeranno con automezzi privati sarà predisposto un parcheggio all’esterno e sarà assicurato un servizio navetta all’interno della base.

LA CITTADELLA – L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea. È un istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento ed alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo. Frequentando i corsi regolari dell’Accademia si può diventare sottotenenti dell’Arma Aeronautica, nel ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Corpo del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico.