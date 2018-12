QUARTO – E’ ancora da chiarire la causa del ferimento di un 17enne di Quarto, medicato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per una coltellata ad un braccio. Il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite con alcuni coetanei, durante la quale sarebbe spuntata l’arma bianca.

CURATO IN OSPEDALE – Il 17enne, incensurato, è stato giudicato guaribile in 20 giorni. L’episodio, sul quale indaga il commissariato di polizia di Pozzuoli, è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Viticella a Quarto.