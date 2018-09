QUARTO – Un 60enne di Quarto ha perso la vita questo pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Coroglio, nei pressi dell’ex fabbrica dell’Italsider. La vittima è B.G., sposato e residente nel comune flegreo. La tragedia è avvenuta poco dopo le 14. Forse a causa di un malore l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito rovinosamente sul selciato. Inutili sono stati i soccorsi. La salma del 60enne è stata sottoposta a sequestro e trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli dove nelle prossime 48 ore sarà effettuata l’autopsia.