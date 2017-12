POZZUOLI – La Puteolana ha vinto la prima edizione del torneo “Memorial Enzo Minopoli”, organizzato dall’azienda Ramoil di Casalnuovo di Napoli in memoria dell’ex giocatore della Primavera azzurra. Presso il Centro Sportivo “Holly e Benji” di Casalnuovo è andata in scena una bella giornata di sport, che ha visto protagonisti i bambini delle scuole calcio del territorio e tre squadre che militano in Eccellenza – la Puteolana, la Frattese e il Sorrento – che si sono sfidate in un triangolare. Con questa prima edizione del Torneo, Ramoil – l’azienda nella quale Enzo lavorava – ha voluto onorare la sua memoria e, al contempo, coinvolgere il territorio di Casalnuovo in suo nome. Minopoli è stato un talentuoso centrocampista della Primavera del Napoli Calcio, aggregato dal Mister Ottavio Bianchi alla prima squadra per il ritiro precampionato dell’86, la stagione del primo scudetto. Dopo quella fortunata stagione, Enzo aveva intrapreso la carriera di allenatore con i giovani della Belsito, diventando un esempio per tutti quelli che amavano il calcio pulito.