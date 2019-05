BACOLI – La città di Bacoli stamattina era presente alla manifestazione tenutasi a Napoli per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, dove ad attendere la leader Giorgia Meloni, anche il candidato Sindaco Nello Savoia, che è intervenuto dal palco di piazza Matteotti. Presente anche la banda musicale Vanvitelliana che ha omaggiato il corteo con la sua musica. Di ritorno, nel primo pomeriggio, Giorgia Meloni si è recata proprio a Bacoli, accolta da numerosi cittadini, ai quali, ha chiarito di essere lì per sostenere Nello Savoia e per garantire che la filiera istituzionale è vicina al suo progetto di città e, grazie ad una forte rappresentanza anche in Europa, dal 26 Maggio si accorceranno tutte le distanze e Savoia potrà contare sul supporto di tutti gli organi sovra comunali per valorizzare la sua incantevole città. Una città che merita un sindaco rappresentativo come lui, una città che ha bisogno di essere amata e lui è la persona giusta. La Meloni ha poi passeggiato su via Lungolago salutando cittadini e curiosi, con la promessa di tornare a Bacoli per non far mancare il suo sostegno.