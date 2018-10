VARCATURO – I carabinieri di Varcaturo hanno arrestato un 22enne incensurato del Ghana, M.L., che sulla Domitiana ieri sera ha preso a minacciare gli automobilisti in transito brandendo un coltello. I militari sono intervenuti sul posto dopo una chiamata al 112; alla loro vista il giovane ha preso a correre per evitare l’arresto ma è stato inseguito e bloccato. Perquisendolo i carabinieri gli hanno trovato addosso un coltello con una lama di 20 centimetri, che è stato poi sequestrato. Il 22enne dovrà rispondere di detenzione e porto abusivo di arma da taglio e resistenza a un pubblico ufficiale. Ora è in attesa del giudizio rito direttissimo.