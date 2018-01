BACOLI – Si terrà domenica 4 marzo 2018 a partire dalle ore 9.00, presso la palestra “Revolution Gym” di via Miseno, 91 a Bacoli (Na), il “Final Fight One Edition”, la prima manifestazione organizzata dalla “Team Comi Napoli Camp Kickboxing-K1 Muay Thai Sanda” del Maestro Antonio Comi, presidente anche della “Scuola di Formazione Sportiva Team Comi”. L’evento di portata nazionale sarà patrocinato dall’E.N.D.A.S., ente di promozione sportiva affiliato al C.O.N.I., di cui il giovane maestro Comi è responsabile regionale del Settore Kickboxing-K1.

LA GARA – Si tratta di una competizione OPEN, aperta a tutte le federazioni e a tutti gli enti di promozione sportiva presenti sulla nostra penisola, che vorranno partecipare e mettersi alla prova. Previsto un carnet ricco e particolarmente intenso di gare: ci saranno match di contatto leggero per bambini, cadetti, junior e senior; match di contatto pieno junior e senior classi N,C,B,A; match di Kickboxing-K1, Muay Thai, Free Boxe e MMA, per quest’ultima disciplina sarà messo in palio il cinturone di Fighter Nazionale Endas. Struttura confortevole e all’avanguardia, la palestra Revolution Gym di Bacoli che ospiterà l’iniziativa, verrà dotata di un ring per gli incontri, oltre che di un’area riscaldamento con tatami e sacchi per tutti gli atleti. Sarà possibile iscriversi a “Final Fight One Edition” entro il 12 febbraio, pagando una quota di 20 Euro. Per contatti e info: [email protected]