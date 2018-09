RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – “Gentile direttore, quando qualche anno fa denunciavo pubblicamente che la società De Vizia non effettuava il lavaggio e la pulizia dei bidoni come da contratto con il Comune, mi dissero che non era vero. Repetita iuvant. Guardate qua come sono ridotti i bidoni.” Riccardo Volpe, segretario movimento Pozzuoli Ora!