QUARTO – La dea bendata bacia Quarto. Nella serata di ieri, nel corso della trasmissione di Raiuno “Soliti Ignoti – Il ritorno”, un cittadino quartese si è aggiudicato 10.000 euro con la Lotteria Italia. E’ stata abbinata, infatti, alla trasmissione televisiva della Rai la Lotteria Italia 2018. I biglietti sono stati messi in vendita dal 10 settembre 2018 e l’estrazione finale come da tradizione avrà luogo il 6 gennaio 2019. Sul biglietto si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all’assegnazione dei premi nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Nella Lotteria nazionale Italia 2018 è prevista l’assegnazione di premi che vengono comunicati, dal 5 ottobre al 14 dicembre 2018, nel corso della trasmissione televisiva, in onda il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 21,30. Nella Lotteria nazionale Italia 2018 è, inoltre, messo in palio un premio giornaliero da 10.000,00 euro che viene assegnato dal lunedì al giovedì e il sabato, a decorrere da lunedì 1 ottobre 2018 fino a sabato 15 dicembre 2018.