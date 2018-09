PORTICI – Una manovra sbagliata, poi l’impatto. Stamattina, in via San Cristoforo, a Portici è stata sfiorata una tragedia: una donna è stata investita all’esterno della chiesa dell’Immacolata Concezione. Il conducente di una Fiat Punto avrebbe perso il controllo del veicolo per cercare di evitare la collisione con una Renault Clio, parcheggiata in curva e sulle strisce pedonali. Immediata la telefonata ai soccorsi e agli agenti della polizia municipale della città della Reggia.

L’INCIDENTE DOPO LA MESSA – Gli uomini del 118 sono prontamente intervenuti e hanno trasportato la passante in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Ancora ignote le condizioni di salute della donna di Portici travolta dopo la messa. Al vaglio dei vigili urbani la dinamica dello scontro.