POZZUOLI – Migliorare i servizi turistici e di trasporto nell’area flegrea per valorizzare e rendere più accessibile il patrimonio storico-culturale e ambientale dei Campi Flegrei. Con questi presupposti è stato firmato oggi un protocollo d’Intesa tra l’Ente Autonomo del Volturno e i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. La convenzione prevede la rimodulazione delle linee Eav sul territorio flegreo per l’istituzione di una linea, denominata “Archeobus Flegreo”, che resta al servizio della popolazione ma effettuerà un percorso che unirà i principali siti di interesse archeologico del territorio.

L’INTESA – Dal 1° luglio al 30 settembre, nelle domeniche e nei giorni festivi, entrerà inoltre in funzione il già annunciato “Cuma Express”, il nuovo servizio turistico su ferro che effettuerà otto corse giornaliere sulla tratta Napoli-Torregaveta-Cuma con fermate a Mostra, Pozzuoli, Fusaro e Torregaveta. L’intesa – sottoscritta dal presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, dai sindaci di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e di Monte di Procida Giuseppe Pugliese e dal commissario prefettizio di Bacoli Francesco Tarricone – impegna le parti ad offrire servizi di accoglienza e di informazione ai visitatori. Per il “Cuma Express” l’Eav ha inoltre strutturato un’offerta diversificata dei canali di vendita (on-line, in stazione, presso rivendite esterne convenzionate, a bordo treno) e dei titoli di viaggio (biglietti A/R, biglietti one way, last minute, voucher per gruppi organizzati), con la possibilità di prenotazione dei posti a sedere anche nelle tratte intermedie. Il primo luglio, in occasione della corsa inaugurale del “Cuma Express”, ci sarà la visita dell’acropoli con il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Paolo Giulierini.