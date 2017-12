Per catturare Carlo Avallone è stato necessario l’intervento del G.I.S., reparto d’élite dell’Arma dei carabinieri in passato utilizzato per azioni di antiterrorismo e per la liberazione di ostaggi. Di stanza a Livorno, il Gruppo d’Intervento Speciale ha dato supporto ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Pozzuoli e del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno stanato il 30enne in un villino a Pescopagano. Carlo Avallone era destinatario di un decreto di fermo -emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli- per tentato omicidio e tentata estorsione e per detenzione e porto illegali di armi e altro, reati aggravati dalla modalità mafiosa.