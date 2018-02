POZZUOLI – In una Domenica piovosa, la Puteolana 1902 vince in casa del San Giorgio 1926 per 4 a 2. I ragazzi di Sarnataro la chiudono nel primo tempo: la apre il solito Guadagnuolo al 5′, poi pareggia il San Giorgio su calcio di rigore con Ioio al 12′. Al minuto 17 raddoppia capitan Carotenuto su assist di Varone. 5 minuti dopo Guadagnuolo fa 3 a 1. La chiude Conte siglando il 4 a 1 al 39′, accorcia nel finale il San Giorgio con un gran gol di Palumbo.