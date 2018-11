BACOLI – Grande riscontro, presso il circolo ufficiali della Marina Militare di Napoli, per la premiazione alle eccellenze sanitarie ”La Salute è di Moda…e non fa una piega e non fa una piaga!”. A ricevere il riconoscimento: l’oncologa Maddalena Bianco, premiata dal console del Benin a Napoli, il dottor Giuseppe Gambardella; l’endocrinologa Kateryn Esposito e la dottoressa Mina Tizzani, premiate dal dottor Lorenzo Latella (Tribunale del malato e segretario regionale di Cittadinanza Attiva). Tra i relatori era presente l’avvocato industrialista Alberto Improda; il dottor Pietro Maida, premiato da Luciano Lepre (presidente della Fondazione AdAstra); la ginecologa Emilia Pecori, premiata dal generale Angelo Schiano di Zenise (accompagnato dai figli Francesca e Domenico), presidente del Centro Commerciale San Domenico ad Arco Felice. Grazie all’impegno del generale è stato inoltre possibile realizzare il premio ideato dal designer Francesco Fascelli; il dottore Antonio Romano, premiato dal dottor Antonio Casella (dottore maxillo-facciale e odontostomatologo).

LA COMMEMORAZIONE – Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato la serata, la presentazione del docufilm della maternità di Ganvie e la proiezione delle attività diplomatiche svolte dal consolato del Benin. La dottoressa Amarilis Gutierrez Graffe, Console Generale del Venezuela a Napoli, ha poi commemorato l’angelo azzurro Luigi Della Ragione – che perse la vita un anno fa in un incidente stradale avvenuto nel 2017 a Bacoli – consegnando alla famiglia un cuore in suo ricordo.

GLI OSPITI – Alla manifestazione erano presenti alte personalità istituzionali come il Capitano di Fregata Giuseppe Di Modica (vice presidente del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli). L’evento si è concluso con i ringraziamenti della presidente Marinella Modica e la presentazione dell’associazione Ciauro. Infine, per deliziare gli ospiti, un ricco buffet offerto da Antichi Sapori con Miss Cheff di Mariangela Petruzzelli, accompagnato dai vini delle Cantine Farro, e i dolci del pasticciere Gianluca Ranieri, e alla fiorista che ha addobbato la sala, Carmela Rosaria Parisi. In tal senso, un ringraziamento va quindi al CNA Federmoda Napoli nella persona del presidente Vincenzo Gargiulo e della responsabile del settore moda Lilia Kolesnikova. Un ulteriore ringraziamento va a Original Marines con Artuto Pezzone, alla dottoressa Clara Niola, intervenuta in rappresentanza del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Giuseppe Scialla, alla Luciano Fiore Couture, alla Generali Italia, con Aniello Zito e Mauro Iannuzzi, ai patron del Premio Moda Sassi di Matera, Sabrina Galitto ed Enzo Centonze, alla New Tecna con Giorgio Salzano, al responsabile di UCI Campania, Vincenzo Criscuolo, a Pino Di Maio dell’Acli Pozzuoli, alla Sa. Be. Form di Foggia e Fast Beauty di Renè Bonante, alla Fashion Week Milano Moda con Maria Rosaria Boccia, alla Platinium, agenzia di comunicazione di Alex Kfoury, a Colle Amina Badiane per Miss Senegal, all’Accademia della Moda di Napoli con Michele Lettieri e Pasquale Esposito e al Dottor Pasquale Russo. Si ringrazia inoltre Gennaro Coppola con tutto il suo staff per Mattina 9, Gennaro Del Giudice di “Cronaca Flegrea” e Ferdinando Borrino di “Tv Campi Flegrei”, “Noi Montesi nel Mondo” di Gustavo Mazzella che ha curato la fotografia, il maestro Franco De Biase per la musica al pianoforte che ha accompagnato la serata e Mattia Bufi, Ufficio Stampa dell’evento.