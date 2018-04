POZZUOLI – Con numeri da record il Real Pozzuoli conquista la promozione nel campionato di serie C1 di calcio a cinque. Il sigillo a un’annata trionfale è stato apposto ieri pomeriggio davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Al campo di via Campana arrivava il Massa Vesuvio, squadra quinta in classifica. Ai flegrei bastava un punto per la matematica promozione, ma gli uomini di mister D’Alicandro sono andati oltre, conquistando la diciannovesima vittoria su ventuno partite disputate (lo score é di 19 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta). Un ruolino di marcia entusiasmante per i gialloblu che hanno battuto gli avversari per 5-4 dando il via ai festeggiamenti. Grande felicità è stata espressa dal presidente Gennaro Pastore e dal DS Domenico Muoio, fautori del successo insieme al tecnico e i calciatori.

LE CONGRATULAZIONI – «Il Real Pozzuoli Futsal ha conquistato la C1: ragazzi complimenti da tutta la città! Siete orgoglio per la nostra comunità! Sempre avanti così! Brava la società, bravo lo staff, bravo il mister, bravo il presidente.» sono state le parole del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dalla squadra flegrea.